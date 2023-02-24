Жителю Коми присудили исправительные работы за нападение на полицейского

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В Емве осудили местного жителя за нападение на полицейского. По предоставленным данным, в момент нападения он был пьян.

Суд установил, что ЧП произошло 13 ноября 2022 года вечером, когда фигурант уголовного дела находился в нетрезвом состоянии в подъезде. После вызова к нему выехали полицейские, увидев которых, он начал сопротивляться.

В результате фигурант уголовного дела толкнул одного из них в область груди, отчего тот ударился в стену, а второго схватил руками в области плеч, а после нанес ударом локтя по его руке. Свою вину мужчина признал, суд присудил ему шесть месяцев принудительных работ.

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