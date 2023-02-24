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НовостиОбщество24 февраля 2023 10:25

Молодая девушка из Коми совершила серьезное преступление против отца

В Коми 18-летняя девушка украла деньги с карты своего отца
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сысольском районе Коми возбудили уголовное дело в отношении 18-летней местной жительницы. По данным пресс-службы Следственного комитета, женщина украла с банковского счета отца деньги.

По предоставленным данным, это случилось в апреле и январе 2021 года, когда фигурантка уголовного дела еще не достигла совершеннолетия. Тога она через мобильный телефон своего отца перевела себе деньги с его пенсии.

В настоящий момент Следственный комитет проводит расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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