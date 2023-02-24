В суде лишили главу Серегово полномочий

Фото: vk.com/tatyanakarakchieva

Суд принял решение лишить главу сельского поселения Серегово полномочий из-за совершенного преступления. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, женщина проникла в дом местных жителей без разрешения и не хотела его покидать. Суд 21 июня признал ее виновной и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.

15 июля прокурор Княжпоголского района направил представление о прекращении полномочий, которое было оставлено депутатами без удовлетворения. В последствии Княжпоготский суд

– Однако до настоящего времени решение суда не исполнено, – передали в пресс-службе.

В связи с этим суд принял решение досрочно прекратить полномочия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми депутатов заставили уволить главу Серегово (подробнее)