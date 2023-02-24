В 2022 году в Коми 80 водителей управляли автомобилем в пьяном состоянии

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По информации ГИБДД Коми, с начала 2023 года сотрудники ведомства выявили 80 пьяных водителей, у которых ранее было административное наказание или судимость.

В пресс-службе Госавтоинспекции отметили, что в 2022 году было рассмотрено 390 уголовных дел. По решению суда, 126 водителям вынесли наказание в виде лишения свободы, штрафы назначили 24, ограничили свободу одному человеку, 224 нарушителям вынесли приговор в виде обязательных работ, 12 – в виде принудительных.

Кроме того, во всех случаях суд назначил меру в виде лишения права управлять транспортом.

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