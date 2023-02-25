В Коми женщина на «Ладе» врезалась в столб: пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 24 февраля, в Прилузском районе «Лада Калина» врезалась в опору линии электропередач, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 12.50 в селе Летка. Женщина 1968 года рождения ехал за рулем «Лады» по улице Советской. Напротив дома №16 водитель не справилась с управлением. Машина врезалась в столб и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал пассажир 1999 года рождения. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

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