В Коми 10 часов горел социокультурный центр

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 24 февраля, в Корткеросском районе горел социокультурный центр, пожар тушили 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 6.47 в поселке Усть-Лэкчим. На улице Советской загорелось здание социокультурного центра. На место прибыли пожарные. Огонь удалось потушить в 16.50. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На месте происшествия работали 25 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации теплогенераторов.

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