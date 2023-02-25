Житель Коми дважды пытался обокрасть один и тот же магазин

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Жителя Воркуты признали виновным в двух покушениях на две кражи из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина совершил преступления в октябре. Незадолго до этого житель Заполярья вышел из тюрьмы. В одном из магазинов он совершил два покушения на кражи. Однако злоумышленнику помешали охранники. Если бы у вора получилось, сумма ущерба составила бы почти 11 тысяч рублей. Мужчину приговорили к году лишения свободы условно.

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