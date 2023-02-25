Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 февраля 2023 8:57

Житель Коми дважды пытался обокрасть один и тот же магазин

Ему дали условный срок
Источник:kp.ru
Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителя Воркуты признали виновным в двух покушениях на две кражи из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина совершил преступления в октябре. Незадолго до этого житель Заполярья вышел из тюрьмы. В одном из магазинов он совершил два покушения на кражи. Однако злоумышленнику помешали охранники. Если бы у вора получилось, сумма ущерба составила бы почти 11 тысяч рублей. Мужчину приговорили к году лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми украл планшет, еду и велосипед

Кроме того, мужчина незаконно хранил порох (подробности)