Банк пытался взыскать с жителя Коми долги его покойной сестры

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В Коми банк пытался взыскать с наследника долги по кредитам в размере более 63 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Банк обратился в суд с иском о взыскании более 63 тысяч рублей. Договор был заключен на период с 20 января 2017 года по 28 января 2021 года. Уточнялось, что более 35 тысяч рублей – ссудная задолженность, еще свыше 28 тысяч – проценты за пользование кредитом. Однако заемщица умерла в конце 2016 года. Наследником стал ее брат.

Однако суд отказался взыскивать задолженность. Срок давности истекал 20 октября 2020 года. Банк же обратился в суд 26 февраля 2021 года.

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