В Коми наказали пьяного водителя погрузчика

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Жителя Емвы привлекли к административной ответственности за управление погрузчиком в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в январе. Мужчина управлял погрузчиком. У него были признаки опьянения. Медосвидетельствование эти подозрения подтвердило. Водитель признал свою вину. Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей. Кроме того, его на 1,5 года лишили прав.

– Постановление суда вступило в законную силу, – говорится в сообщении.

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Ему также назначили обязательные работы (подробности)