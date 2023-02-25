В психбольнице Сыктывкара нашли опасную лестницу

Фото: Андрей АБРАМОВ

Общественники Коми посчитали лестницу в сыктывкарской психбольнице опасной для пациентов. Соответствующая информация была озвучена на заседании Общественной наблюдательной комиссии региона.

По мнению участников ОНК, здание больницы на Сысольском шоссе нуждается в капитальном ремонте. Они обратили внимание на лестницу. Там очень узкие и скошенные ступеньки. Общественники подчеркнули, что лестница опасна для людей и нуждается в капремонте.

В Минздраве Коми отметил, что здание диспансерного отделения построили в 1966 году. Капремонт отделения проводился в 2011 году. Кровлю привели в порядок в 2013-ом. Текущие ремонты ведутся на регулярной основе. Исходя из технического состояния объекта, определена потребность в его ремонте. Реализация мероприятий по ремонту будет зависеть от финансирования по отрасли «Здравоохранение».

Что касается лестницы, то она является дублирующей и не предназначена для ежедневного использования. Ее ремонт также зависит от финансирования отрасли, передает БНК.

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