«Это нормально?»: жителя Сыктывкара возмутило состояние кладбища в Емве

Фото: скриншот видео

В Емве местное кладбище завалило снегом. Видео с огромными сугробами, по которым невозможно пройти к могилам, опубликовал житель Сыктывкара, который приехал навестить усопшего родственника.

Автор ролика пожаловался, что ему по шлись преодолеть целый квест, чтобы добраться до могилы. Он призвал властей района обратить внимание на проблему и прочистить дорогу для комфорта и удобства местных жителей.

— Человек приехал из Сыктывкара на могилу родственника на кладбище в местечке Устье-Зад в Емве. И, чтобы добраться до могилы, ему пришлось преодолеть квест! Это нормально? Администрации Княжпогостского района и Емвы, в чем дело? (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим.ред.), — возмущаться местные.

На момент выхода статьи власти не отреагировали на жалобу. «КП-Коми» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В суде лишили главу Серегово полномочий (подробности)