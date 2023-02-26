Снегопад накроет южные районы Коми

Фото: архив "КП"

В Коми ухудшится погода. На республику надвигаются опасные природные явления, о которых спешит предупредить МЧС.

Ведомство со ссылкой на региональных синоптиков сообщает о сильном снегопаде, который накроет южные районы Коми. Особенно опасно будет в девяти районах республики.

— 26 февраля с 18 часов с сохранением до 18 часов 27 февраля в южных районах ожидается сильный снег (6 мм и более за 12 часов), временами с ухудшением видимости до 500-1000 м. Районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Вымский, Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Корткеросский.

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