В Коми растлившему свою дочь и избивавшему детей 42-летнему мужчине вынесли приговор

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В Коми озвучили приговор 42-летнему житель Усть-Куломского района. Мужчину обвиняли в истязании сына и дочери, а также в сексуальном насилии над девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

- Собранные следственным отделом по Усть-Куломскому району СУ СК России по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему местному жителю. Он признан виновным в истязании детей (ст.117 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (ст.156 УК РФ), а также развратных действиях в отношении дочери (ст.135 УК РФ), - уточнили в ведомстве.

Установлено, что отец двоих детей всячески издевался над ними: бил, оскорблял, не выполнял родительских обязанностей. А девочка и вовсе стала жертвой сексуального насилия.

- В отношении дочери, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, злоумышленник совершил развратные действия, - добавили в СК.

Приговором Усть-Куломского районного суда Республики Коми подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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