В Коми инвалиду-колясочнику приходится ползти по лестнице из-за отсутствия пандуса

Скриншот видео

В Коми инвалиду-колясочнику приходится ползти по скользким ступенькам на холоде, чтобы попасть домой: на входе в подъезд в общежитии на Комарова отсутствует пандус. Видео с ползущим человеком опубликовали местные жители, которые посетовали на отсутствие комфортной среды для людей с ограниченными возможностями.

— Власти Коми, ау, а где доступная среда?, — сокрушаются авторы ролика.

Однако поведение самих авторов видео вызвало много вопросов в Сети. Пользователи задаются вопросом, почему не помогли человеку, а просто стояли и снимали.

— Это все понятно, но помочь не надо было? Стоят и снимают, кошмар, — пишет Людмила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это непросто принять»: пятилетний мальчик из Сыктывкара срочно нуждается в помощи (подробности)