В Коми инвалиду-колясочнику приходится ползти по лестнице из-за отсутствия пандуса

Скриншот видео
В Коми инвалиду-колясочнику приходится ползти по скользким ступенькам на холоде, чтобы попасть домой: на входе в подъезд в общежитии на Комарова отсутствует пандус. Видео с ползущим человеком опубликовали местные жители, которые посетовали на отсутствие комфортной среды для людей с ограниченными возможностями.
— Власти Коми, ау, а где доступная среда?, — сокрушаются авторы ролика.
Однако поведение самих авторов видео вызвало много вопросов в Сети. Пользователи задаются вопросом, почему не помогли человеку, а просто стояли и снимали.
— Это все понятно, но помочь не надо было? Стоят и снимают, кошмар, — пишет Людмила.
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