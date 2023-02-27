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НовостиОбщество27 февраля 2023 6:15

В Коми похоронили трагически погибшего молодого мужчину

В Коми проводили в последний путь погибшего в СВО Данилу Стоянова
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Коми проводили в последний путь погибшего под Артемовском 21 января 41-летнего Данилу Стоянова из Ухты. Прощание состоялось 25 февраля.

– Никакие слова не успокоят сердце матери. Царство небесное воину, – прокомментировали знакомые.

По предоставленным данным, за мужество Стоянова наградили медалью и представили к государственной награде. Похоронили его на Успенском кладбище в родном городе.

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