В Коми похоронили трагически погибшего молодого мужчину

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В Коми проводили в последний путь погибшего под Артемовском 21 января 41-летнего Данилу Стоянова из Ухты. Прощание состоялось 25 февраля.

– Никакие слова не успокоят сердце матери. Царство небесное воину, – прокомментировали знакомые.

По предоставленным данным, за мужество Стоянова наградили медалью и представили к государственной награде. Похоронили его на Успенском кладбище в родном городе.

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