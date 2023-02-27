В городе Коми объявили начало спецоперации

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В ГИБДД Ухты сообщили, что в период с 27 февраля по 5 марта на территории города запланированы профилактические мероприятия. В ведомстве огласили начало спецоперации «Тонировка».

По информации ведомства, автомобили будут проверять на допустимую норму светопропускания стекол. Лобовые должны пропускать не менее 75%, а на передних дверях – не менее 70%. В случае нарушения водителям грозит штраф в размере 500 рублей, отметили в ГИБДД.

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