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НовостиОбщество27 февраля 2023 5:45

В городе Коми объявили начало спецоперации

На территории Ухты пройдут профилактические рейды «Тонировка»
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Ухты сообщили, что в период с 27 февраля по 5 марта на территории города запланированы профилактические мероприятия. В ведомстве огласили начало спецоперации «Тонировка».

По информации ведомства, автомобили будут проверять на допустимую норму светопропускания стекол. Лобовые должны пропускать не менее 75%, а на передних дверях – не менее 70%. В случае нарушения водителям грозит штраф в размере 500 рублей, отметили в ГИБДД.

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