Жителям Коми рассказали, какие признаки указывают на проблемы с речью у детей

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Отсутствие гуления и реакции на речь у ребенка до года может свидетельствовать о проблемах, с которыми стоит обратиться к специалисту. Об этом сообщила директор Центра психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения Сыктывкара Наталья Сборнова.

По ее словам, есть несколько признаков, по которым можно понять, что у ребенка есть трудности с речью. Сборное уверена, чем раньше их выявить, тем успешнее будет результат в будущем.

Так, к примеру, если доречевой период протекает на фоне малой активности гуления и лепета, беззвучности, однотипной вокализации или если ребенок до 1 года вовсе не реагирует на звук и речь - это повод обратиться к специалисту. Логопед поможет, если ребенок в возрасте 2,5-3 лет не может соединять слова в простые фразы или произносит слова так невнятно, что непонятна половина из них. Повод нанести визит к логопеду - если ребенок преимущественно использует неречевые формы коммуникации - мимику и жесты, не взаимодействует с другими детьми, не понимает и не может ответить на простые вопросы. Поводом для обращения к дефектологу является снижение у ребенка уровня развития познавательных процессов, задержанное эмоциональное и психическое развитие. К примеру, если ребенок не узнает изображения, затрудняется с обобщением предметов, не понимает смысла сюжетной картины, не интересуется окружающей действительностью, не усваивает программу дошкольного возраста.

Педагог-психолог, в свою очередь, поможет скорректировать нежелательное поведение ребенка, решить трудности воспитания и взаимодействия с ребенком, понять, соответствует ли уровень развития когнитивных процессов его возрасту, передает «Комиинформ».

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