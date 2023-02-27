Юрист рассказала, как увеличение МРОТ скажется на зарплатах жителей Коми

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Эксперт по трудовому праву, юрист Татьяна Нечаева рассказала, как увеличение МРОТ повлияет на зарплаты жителей Коми. Об этом сообщает портал hh.ru.

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать МРОТ. С 2024 года он увеличится на 18,5% - с 16,2 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Зарплата не может быть меньше МРОТ. В противном случае работодателю грозят штрафы. Нечаева подчеркнула, что увеличение МРОТ не приведет к автоматическому росту зарплат в коммерческих структурах. Изменение коснется лишь тех сотрудников, чья зарплата не превышает этой суммы. Однако многие работодатели ориентируются, помимо прочих показателей, и на процент изменения МРОТ.

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Повышение запланировано на следующий год (подробности)