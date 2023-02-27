Жителей Коми ждут девять выходных дней в марте

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В марте жителей Коми ждет дополнительный выходной. О нем напомнили в Роструде.

Так, вторая неделя марта будет короткой из-за празднования Международного женского дня. К тому же, седьмое число будет сокращенным рабочим днем, так как предшествует празднику.

- В честь празднования Международного женского дня, который в этом году выпадает на среду, рабочая неделя будет разбита на две части выходным, - рассказали в ведомстве.

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, день отдыха переносится. В этому году 8 марта приходится на середину рабочей недели, в связи с чем перенос выходных не предусмотрен.

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