За январь мошенники украли у воркутинцев 11 миллионов рублей

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За январь мошенники украли у жителей Воркуты более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В первый месяц года в Воркуте зарегистрировали 26 фактов мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей. Жители Заполярья перевели свои деньги злоумышленникам. Некоторые из них и вовсе взяли кредиты. Полицейские посоветовали воркутинцам быть бдительными и сообщать правоохранителям обо всех фактах, связанных с мошенничеством.

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