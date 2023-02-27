В Сыктывкаре задержали 35-летнего подозреваемого в серии поджогов в Лесозаводе

Полицейские Сыктывкара задержали подозреваемого в серии поджогов в Лесозаводе

Полицейские Сыктывкара задержали местного жителя, которого подозревают в серии поджогов в Лесозаводе. Ранее там случилось четыре пожара. Огонь один за другим вспыхивал в расселенных многоквартирных домах.

По предварительным данным, дома поджигал 35-летний мужчина. На допросе он рассказал, что приходил на место, осматривал дома, убеждался, что никого в помещении нет, и поджигал его. Затем переодевался и смотрел, как тушат огонь.

— Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

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