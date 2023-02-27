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НовостиОбщество27 февраля 2023 10:21

В храме в Коми задержали дебошира

Инцидент произошел в Ухте
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Ухте задержали мужчину 1985 года рождения, устроившего дебош в храме. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

В одном из храмов сработала тревожная кнопка. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Священнослужители рассказали, что один из посетителей вел себя агрессивно. Дебошир громко кричал и мешал проводить службу. Росгвардейцы задержали нарушителя, после чего отвезли его в полицию.

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