За ночь в Сыктывкаре выпало 25% месячной нормы осадков

Фото: Влад КОМЯКОВ

В ночь на понедельник, 27 февраля, в Сыктывкаре выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство».

Снегопад начался вечером, и работы по уборке города усилили. В настоящее время в столице Коми работает более 40 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь они убирают улицы, по которым ходит общественный транспорт. Около 50 дворников расчищают остановки и подходы к пешеходным переходам.

В ЦГМС Коми отметили, что ночью в Сыктывкаре выпало около 10 сантиметров снега. Синоптики уточнили, что это четверть от месячной нормы осадков. Ожидается, что снегопад продлится до вторника, 28 февраля.

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