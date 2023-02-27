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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:38

За ночь в Сыктывкаре выпало 25% месячной нормы осадков

К уборке улиц привлекли более 40 единиц снегоуборочной техники
Источник:kp.ru
Фото: Влад КОМЯКОВ

Фото: Влад КОМЯКОВ

В ночь на понедельник, 27 февраля, в Сыктывкаре выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство».

Снегопад начался вечером, и работы по уборке города усилили. В настоящее время в столице Коми работает более 40 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь они убирают улицы, по которым ходит общественный транспорт. Около 50 дворников расчищают остановки и подходы к пешеходным переходам.

В ЦГМС Коми отметили, что ночью в Сыктывкаре выпало около 10 сантиметров снега. Синоптики уточнили, что это четверть от месячной нормы осадков. Ожидается, что снегопад продлится до вторника, 28 февраля.

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