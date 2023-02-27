«Боли нашей не помочь»: в Коми трагически оборвалась жизнь 39-летнего мужчины

Фото из личного архива

На 40-ом году жизни оборвалась жизнь Максима М. из Усинска. О скоропостижной гибели мужчины сообщили его близкие в соцсетях.

Известно, что усинец умер 17 февраля, не дожив до своего дня рождения чуть менее недели. Обстоятельства смерти Максима семья умалчивает.

- Ты ушёл в святую вечность,

И боли нашей не помочь,

И имя боли – бесконечность, - посвятила трогательное письмо погибшему другу Лилия.

Скорая смерть усинца стала для всех, кто его знал шоком. Они до сих пор не могут поверить в то, что Максима больше нет рядом с ними.

- Вечная память, Максим был хорошим другом и добрым человеком, очень жалко, мягкого облака, - написала Ольга.

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