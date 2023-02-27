В Коми обнаружили нарушения в ФАПе и на трех избирательных участках

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В Корткеросском районе обнаружили нарушения в ФАПе и на трех избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Прокурор Корткеросского района Александр Бархатов проверил состояние фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных поселениях. Так, в ФАПе в Зулэбе, который обслуживает более 100 жителей, обнаружили нарушения. В частности, компьютер медсестры не подключен к интернету. В ФАПе нет мебели и более 20 наименований оборудования. Кроме того, внутренняя отделка находится в неудовлетворительном состоянии внутренней отделки помещений. Прокуратура внесла представление главному врачу Корткеросской ЦРБ.

В селе Богородск на трех избирательных участках обнаружили нарушения пожарной безопасности. Там нет необходимых документах, а эвакуационные выходы на одном из объектов запираются на ключ. Такая ситуация исключает беспрепятственный выход людей в случае ЧС. Прокуратура также внесла представления.

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Для этого прокуратуре пришлось обращаться в суд (подробности)