В Коми «Лада» врезалась в грузовик: пострадали два человека

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В понедельник, 27 февраля, в Сыктывдинском районе «Лада Приора» врезалась в МАЗ, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7.05. Молодой человек 2002 года рождения ехал за рулем «Лады» из Кирова в сторону Сыктывкара. На 764-м километре трассы водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в МАЗ с прицепом.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель «Лады» получил перелом левого надколенника, травмы двух пальцев кисти и закрытую травму шейного отдела. Кроме того, в аварии пострадала пассажирка 2002 года рождения. Обоих увезли в больницу, передает «Комиинформ».

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