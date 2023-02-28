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НовостиОбщество28 февраля 2023 4:45

СК Коми начал проверку сообщения об инвалиде-колясочнице, которая ползет по лестнице

В ведомстве намерены дать после правовую оценку.
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Следственный комитет Коми начал расследование в Эжве по сообщениям об инвалиде, которая ползет домой по ступенькам из-за отсутствующего пандуса. В ведомстве принято решение о возбуждении дела по результатам доследственной проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, отсутствие пандуса выявлено на улице Комарова в Эжвинском районе Сыктывкара. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как женщина ползет по ступенькам, чтобы попасть в подъезд. Следователи намерены выяснить причины и обстоятельства случившегося, а после дать этому правовую оценку.

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