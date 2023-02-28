Жители города в Коми показали последствия обрушившейся стихии

Фото: соцсети
В Воркуте местные жители опубликовали фотографии после прошедшей в городе сильной метели. Согласно опубликованным кадрам, стихия выбила окна, замела дороги и подъезды.
– Последствия метели в Воркуте. Вот как бывает, – подписал автор фото.
Напомним, что в последние дни в республике ухудшились погодные условия. Спасатели и синоптики предупреждают об усиленном ветре и снегопадах. В некоторых районах прошли сильные метели.
Фото: соцсети
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