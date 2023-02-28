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НовостиОбщество28 февраля 2023 5:15

Жители города в Коми показали последствия обрушившейся стихии

В Воркуте рассказали о последствиях метели
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Воркуте местные жители опубликовали фотографии после прошедшей в городе сильной метели. Согласно опубликованным кадрам, стихия выбила окна, замела дороги и подъезды.

– Последствия метели в Воркуте. Вот как бывает, – подписал автор фото.

Напомним, что в последние дни в республике ухудшились погодные условия. Спасатели и синоптики предупреждают об усиленном ветре и снегопадах. В некоторых районах прошли сильные метели.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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