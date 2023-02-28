Изменен порядок компенсации расходов при переезде для жителей Крайнего Севера Коми

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В Коми изменили порядок компенсации расходов для жителей, работающих на Крайнем севере, которые связаны с переездом. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития республики.

По предоставленным данным, теперь основанием для компенсации в случае переезда является переезд из района или местности Крайнего Севера к новому месту жительства.

В ведомстве уточнили, что таким образом, предусмотрена компенсация расходов в случае, если работник переезжает в более благоприятную местность. Изменения вступили в силу с 27 февраля.

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