В Коми нашли мертвое животное без шкуры

Фото: Telegram-канал "Коми – это Ж"

Под Ухтой обнаружили мертвое животное без шкуры. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Животное заметили между Ухтой и Сосногорском. У него содрана шкура. Поэтому жители не смогли точно понять, что именно за животное это было. В Минприроды Коми отметили, что оно похоже на куницу. По мнению охотников, шкуру сняли с животного для того, чтобы продать, а тушку выкинули, передает «Комиинформ».

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