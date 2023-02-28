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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 5:58

При столкновении двух маршрутных автобусов в Сыктывкаре пострадала 23-летняя девушка

Водители не смогли поделить остановку
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре произошла авария с участием двух автобусов: столкнулись 33-й и 17-й маршрута. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

ДТП было зафиксировано на улице Морозова. Водитель за рулем автобуса, совершающего рейс по 33 маршруту, не справился с управлением и въехал впереди стоящий ПАЗ.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка 17-го автобуса получила ушиб правой лопатки. Не госпитализирована.

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