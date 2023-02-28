В Сыктывкаре 40-летняя женщина убила родного брата

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 44-летнего мужчины. Он был убит родной сестрой. О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе СУ СК России по Коми.

Семейная драма развернулась в воскресенье, 26 февраля, в одной из квартир на Слободской улице. Брат с сестрой выпивали, но в какой-то момент стали сильно ругаться. В порыве ярости 40-летняя женщина вонзила в грудь брата нож. От полученной травмы сыктывкарец умер до приезда скорой.

- По подозрению в совершении преступления задержана 40-летняя женщина. В отношении неё инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин, обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы, - заключили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Боли нашей не помочь»: в Коми трагически оборвалась жизнь 39-летнего мужчины (подробности)