Житель Коми незаконно срубил 40 деревьев в Марий Эл

Фото: УМВД России по Тверской области

В Звениговском районе Марий Эл 51-летнего жителя поселка Знаменка из Коми обвиняют в незаконной вырубке 40 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в марте фигурант срубил больше 40 деревьев. Это, в частности, черная ольха и дуб. Разрешительных документов у мужчины не было. Сумма ущерба окружающей среде превысила 650 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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