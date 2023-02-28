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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 6:38

Житель Коми незаконно срубил 40 деревьев в Марий Эл

Его могут посадить на семь лет
Источник:kp.ru
Фото: УМВД России по Тверской области

Фото: УМВД России по Тверской области

В Звениговском районе Марий Эл 51-летнего жителя поселка Знаменка из Коми обвиняют в незаконной вырубке 40 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в марте фигурант срубил больше 40 деревьев. Это, в частности, черная ольха и дуб. Разрешительных документов у мужчины не было. Сумма ущерба окружающей среде превысила 650 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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