В ДТП с двумя грузовиками в Сыктывкаре пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 27 февраля, в Сыктывкаре столкнулись грузовики КамАЗ и Mercedes-Benz, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.10. 47-летний мужчина находился за рулем КамАЗа. Он выезжал с прилегающей территории дома №78 по улице 1-й Промышленной. При этом водитель не уступил дорогу Mercedes. Этот грузовик ехал по улице 1-й Промышленной в сторону Октябрьского проспекта.

В результате ДТП пострадал 51-летний водитель Mercedes. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Кроме того, перелом под вопросом. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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Авария произошла в Сыктывдинском районе (подробности)