Мошенники украли у трех воркутинцев почти 250 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли с банковских карт трех жителей Воркуты в общей сложности 246 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 24-летнему молодому человеку и 49-летней женщине звонили неизвестные, которые представлялись московскими правоохранителями. Надеясь сохранить свои деньги, воркутинцы передали собеседникам коды из сообщений. Таким образом жители Заполярья дали злоумышленникам доступ к мобильным приложениям своих банков. Молодой человек лишился 136 тысяч рублей, а женщина – 66 тысяч.

Кроме того, воркутинка, 1978 года рождения предоставила пароли доступа к онлайн-банку псевдосотруднику финансовой организации. С ее счета исчезло 44 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела.

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