В Коми мужчина искал жрицу любви и лишился больше 200 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Мошенники украли у 30-летнего жителя Усть-Куломского района 211 500 рублей под предлогом оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 30-летний житель деревни Великополье. Мужчина приехал в Сыктывкар и снял гостиницу. Будучи пьяным, житель Коми решил приятно провести вечер. Он нашел сайт, предлагающий услуги интимного характера, и выбрал себе девушку. Та потребовала заплатить ей еще до встречи. Житель Коми перевел деньги четыре раза. В общей сложности он лишился 211 500 рублей. Только утром мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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