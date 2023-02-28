В Коми сообщения о смертельно опасных духах оказались фейком

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В мессенджерах Коми появилось жуткое сообщение о распространении смертельно опасных духов. Жители республики активно пересылали друг другу новость, не удостоверившись в ее надежности. Как и предполагалось, сообщение оказалось фейком.

Вброс утверждал, что к прохожим на улице подходит женщины и предлагает послушать аромат. После пробника духов человек якобы «загибается».

Подобные рассылки были организованы и в других регионах страны.

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