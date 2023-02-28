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Принимать заявления на поступление в первый класс в Сыктывкаре будут с 30 марта. Об этом сообщил начальник городской управления образования Ольга Бригида.

В этом году в школы пойдут 3,5 тысячи первоклассников. В 33 школах будет 144 класса. В общей сложности там смогут учиться 3556 детей. Принимать заявления начнут с 30 марта. Второй этап кампании стартует 6 июля и закончится, когда заполнятся все места, но не позднее 5 сентября. Подать документы можно лично, через портал Госуслуг, сайт дети11.рф, а также по почте, передает БНК.

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