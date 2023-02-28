Мошенники в Коми стали использовать детей для обмана жителей республики

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В Коми дети и подростки становятся подручными в схемах мошенников. Так, в Сыктывкаре задержали девочку, которая помогала телефонным аферистами красть деньги у доверчивых граждан.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, жертвами на сей раз стали пенсионерки 1943 и 1944 года рождения. Пожилые женщины получили звонок от лжеследователей, которые утверждали, что их родственницы попали в ДТП. Чтобы помочь им необходимо было передать деньги девушке-курьеру.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемую. Ей оказалась ученица 10 класса одной из сыктывкарских школ, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранителей. Девушка отыскала в интернете группу, где ей предложили заработать, оказывая услуги «курьера». Работодатели сообщали адрес и имена пенсионеров, учили, что говорить при встрече. Школьница забирала деньги и с помощью терминалов в торговых центрах переводила похищенные средства на указанные счета. За «работу» она оставляла себе процент от суммы перевода, - рассказали в МВД.

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