Первые дни марта в Коми будут морозными

Фото: Артем КИЛЬКИН

Первые пять дней марта в Коми будут морозными. Об этом сообщили в ЦГМС республики.

По данным синоптиков, в ближайшее время погода изменится. Уже в среду, 1 марта, снег станет не таким сильным. Температура воздуха составит -10...-8 градусов. Далее в Коми похолодает. Первые пять дней марта будут по-зимнему морозными, передает БНК.

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