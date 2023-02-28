В парке Кирова в Сыктывкаре установят новые аттракционы

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

К лету в сыктывкарском парке Кирова планируют установить новые аттракционы. Об этом сообщил глава администрации Владимир Голдин.

В феврале на участке рядом с Нацгалереей Коми и Домом развития культуры и искусства вырубили тополя. Такое решение было связано с возрастом деревьев и их состоянием. Далее из парка убрали старые аттракционы. Голдин подчеркнул, что необходимо устанавливать новые. Градоначальник уточнил, что пока это планы. По его словам, аттракционы могут установить к лету на площади около 1,5 тысячи квадратных метров.

Вместо срубленных деревьев собираются посадить клены, липы и рябины. На место устаревших аттракционов еще с 2019 года планируют установить колесо обозрения, передает БНК.

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