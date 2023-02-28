Ухтинец украл из авто магнитолу, сабвуфер и два усилителя

Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Ухте 20-летнего местного жителя признали виновным в краже магнитолы, сабвуфера и двух усилителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Как рассказали в ведомстве, молодой человек совершил преступление в ноябре. Ухтинец нашел объявление о продаже сабвуфера и усилителя звука. В ходе переписки с продавцом он узнал, где находится «девятка», в которой хранится оборудование. Спустя некоторое время злоумышленник открыл багажник. Молодой человек украл оттуда магнитолу, сабвуфер и два усилителя звука. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.
Ухтинец признал свою вину и полностью возместил ущерб. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Житель Коми украл планшет, еду и велосипед
Кроме того, мужчина незаконно хранил порох (подробности)