Воркутинец расплатился чужой картой за наушники и куклу

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В Воркуте 38-летнего местного жителя признали виновным в краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Утром 19 ноября приятель попросил воркутинца сходить в магазин, чтобы купить продукты и алкоголь. Для этого мужчина дал ему свою карту и сообщил пин-код. Однако фигурант за 1,4 тысячи рублей купил своему сыну беспроводные наушники. Далее мужчина решил купить куклу «Милана Модница 3». Он заплатил 4 тысячи из своих денег, а еще 1,5 тысячи добавил с карты знакомого.

Воркутинец возместил ущерб. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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