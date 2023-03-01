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НовостиОбщество1 марта 2023 5:45

«Как же жить с такой болью»: в Коми трагически погиб молодой мужчина

В СВО погиб житель Удоры Александр Трофимов
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Житель Удоры Александр Трофимов погиб во время специальной военной операции на территории Украины. По информации близких, это произошло 3 февраля.

– Мой брат, мой самый родной и близкий человек! Самый добрый, внимательный, решительный и смелый Саша, Александр. Как воспринять ужасную весть о том, что ты погиб, – не может смириться с потерей его сестра.

Дата прощания с воином пока что неизвестна, близкие сообщили только, что оно пройдет в селе Кослан.

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