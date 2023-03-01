С 1 по 3 марта в городах Коми пройдет проверка систем оповещения

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Председатель комитета Коми по ЧС Александр Бурцев сообщил, что в республике в период с 1 по 3 марта намерены отработать мероприятия тактической обороны. В частности, запланирована проверка систем оповещения.

По предоставленным данным, 1 марта, в период с 10:40 до 10:45 в течение трех минут будут работать сирены, передавая сигнал «Внимание всем». Также будет передано сообщение по десяти каналам цифрового телевидения.

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