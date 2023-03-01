Стало известно, когда вернутся в Коми 30-градусные морозы

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В Коми вернутся морозы. Такой прогноз дали синоптики центра погоды «Фобос», а также республиканские метеорологи.

По данным метеорологов, уже в середине этой недели столбик термометра опустится до -30. Существенное похолодание ожидается завтра, 2 марта.

- Со среды ожидается серьезное похолодание, вернутся морозы, хотя на севере региона они и не отступали: со 2 марта повсеместно в Коми 17-22 градуса мороза, при прояснении до -30 градусов, - сообщила начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

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