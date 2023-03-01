В Коми изменились сроки выплаты пособия на детей до 1,5 лет работающим родителям

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С 1 марта в Коми изменились сроки перечисления пособия на детей до 1,5 лет работающим родителям. Как рассказали в пресс-службе СФР, выплаты теперь будут приходить 8-го числа, а не 10-го, как было ранее.

В марте, из-за праздника, пособия будут начислены раньше.

— Если 8 число выпадает на выходной или праздничный день, средства будут перечисляться в предыдущий рабочий день. Так, пособие за февраль будет перечислено 7 марта, — уточнили в СФР.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет может выплачиваться маме или папе ребенка, а также другим родственникам или опекунам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Право на пособие сохраняется при работе на условиях неполного рабочего времени либо на дому.

Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка родителя. При этом установлены минимальный и максимальный размеры пособия. С 1 февраля нижняя граница составляет 8591 рубль 47 копеек (плюс районный коэффициент), верхняя - 33 282 рубля.

Для получения пособия нужно подать заявление работодателю о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Работодатель обязан в течение 3-х дней передать необходимые сведения в Социальный фонд России. СФР назначает пособие и осуществляет первую выплату в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений от работодателя.

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