В Сыктывкаре не смог приземлиться пассажирский самолет из-за метели

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре из-за неблагоприятных погодных условий не смог приземлиться пассажирский самолет. Об этом рассказали пассажиры воздушного суда.

По их словам, вылетел самолет накануне, 28 февраля, в шесть вечера из Архангельска. Однако экипажу было необходимо дозаправиться в столице Коми, но плохая погода не дала этого сделать. Как итог, самолет кружил над городом еще час, а затем улетел в Киров, где пассажиры и провели ночь.

В итоге пассажиры рейса более 12 часов находятся в аэропорту Кирова, их разместили в гостиничных номерах. Предварительно, самолет вылетит из Кирова в Сыктывкар 1 марта в 12:00.

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