После ссоры с женой воркутинец решил найти жрицу любви и лишился 250 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли у 25-летнего жителя Воркуты 250 800 рублей под предлогом оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинец поссорился с женой и затем нашел в сети информацию об оказании услуг интимного характера. Далее молодой человек договорился о свидании с девушкой, и та попросила внести предоплату. Житель Заполярья перевел деньги.

Далее собеседница заявила, что нужно дополнительно оплатить страховку в качестве залога за ее безопасность. Воркутинец выполнил и это условие, но требования о переводе денег не прекращались. В общей сложности молодой человек перевел 250 800 рублей, но свидание так и не состоялось. Тогда воркутинец понял, что имел дело с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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