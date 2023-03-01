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За неделю в Коми снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За период с 20 по 26 февраля в регионе зафиксировали 559 случаев заболевания коронавирусом. За неделю этот показатель снизился на 2,1%. У большинства людей ковид протекает в форме ОРВИ, а у 38 человек – бессимптомно.

За неделю за помощью к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 7444 человека: 3595 взрослых и 3849 детей. Эпидпороги не превышены в целом и по возрастным группам. Закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу два детских сада, 18 классов в 12 школах, а также две группы в двух дошкольных учреждениях.

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